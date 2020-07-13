Громкий скандал в Раде - член команды Зеленского принял неожиданное решение

Новый резонансный скандал, который недавно разгорелся в украинском парламенте, закончился довольно неожиданно, поскольку член команды Владимира Зеленского и народный избранник от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец решил публично извиниться перед своей коллегой из фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что 3 июля во время потасовки в Раде "коснулся ее руки". Об этом нардеп заявил с трибуны Верховной Рады 13 июля, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВРУ.

"В пятницу произошло досадное происшествие — под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня простить", — подчеркнул Андрей Мотовиловец.

Кроме того, нардеп напомнил о том, что "опытные политики" часто используют трибуну Рады для политического давления и обид, а он не хочет быть таким политиком, поэтому и извиняется. Стоит отметить, что на это заявление ответила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко. Она отметила, что Ионовой пока нет в зале, но она смотрит телетрансляцию из Верховной Рады. Представительница команды Порошенко отметила, что и Ионова, и вся фракция принимают извинения депутата и добавила, что "это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за определенные случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше".

Как известно, 3 июля, во время рассмотрения законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "евросолидарности" и "Слуги народа". После этого "Евросолидарнисть" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги". Впоследствии глава ВРУ Дмитрий Разумков попросил прощения у депутата "ЕС" Марии Ионовой, которую случайно задели во время потасовки в зале. После фракция "Европейская солидарность" выразила глубокое возмущение "агрессивным поведением" Мотовиловца, который "позволил себе поднять руку на народного депутата Марию Ионову".

Как сообщал ONLINE.UA, 14 июля нардепы соберутся на внеочередное заседание, причем с такой инициативой выступил не спикер парламента Дмитрий Разумков.