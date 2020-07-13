Нельзя чрезмерно регулировать - Зеленскому сделали важное предупреждение

Украинский глава Владимир Зеленский пообещал украинцам, что и коммерческие, и государственные банки будут выдавать ипотечные кредиты под 10% годовых. Но в НБУ считают нереальными планы президента. И.о. главы регулятора Екатерина Рожкова предупредила Зеленского о последствиях чрезмерного регулирования банковских ставок, так как это приведет к оттоку средств из банковского сектора, в результате чего банки откажутся от ипотек. Об этом 13 июля Рожкова заявила в интервью Интерфакс, передает ONLINE.UA.

"Если ты начинаешь чрезмерно регулировать бизнес: ставки, комиссии и так далее, — то он просто перестает работать. У нас какая задача: чтобы деньги были в банковском секторе или, наоборот, вытолкнуть их из банков?", — заявила Рожкова.

Она объяснила, что ставки не могут успешно регулироваться указом президента или правительства, потому что существуют экономические законы. И если инфляция будет высокая, то ставки по депозитам, по словам Рожковой, будут подниматься в любом случае, а значит будут расти ставки и по кредитам.

"Если вмешиваться административно, можем дойти до того, что предприятия и граждане будут друг другу сами займы предоставлять… Поэтому если мы поставим экономически необоснованные ограничения, мы просто вытолкнем эти операции из банковского сектора, они уйдут", — считает Рожкова.

Напомним, на сегодняшний день Нацбанк установил самую низкую учетную ставку в истории нашей страны — 6%. Еще год назад она была в три раза выше. Понадобилось это для того, чтобы поддержать ослабевшую из-за пандемии Covid-19 экономику. Но это негативно отразится на украинцах, ведь банки теперь не заинтересованы в деньгах граждан, а значит будут снижать проценты по депозитам.

Эксперты и экономисты убеждены, что обещание Зеленского снизить ипотеку до 10% — это выдавание желаемого за действительное. Они подчеркивают, что в этом году снизить ипотеку до 10% невозможно, так как у банков на это нет ресурса. А чтобы выдавать кредиты хотя бы под 9,9%, депозиты должны быть на уровне 7%, до чего еще далеко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский срочно собрал правление НБУ после отставки Смолия. На совещании он заявил о важности сохранения неизменности политики центробанка.