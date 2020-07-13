Зеленский шокировал неожиданным решением о местных выборах - в чем дело

В Верховной Раде получили неотложный письмо президента Владимира Зеленского. Тот обратился к парламенту через ряд вопросов, среди которых — местные выборы в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявленіе первого заместителя спикера Руслана Стефанчука.

По его словам, речь идет о проекте постановления №3809, который утверждает дату проведения всеукраинского голосования.

"Президент направил в ВР письмо с тем, чтобы в сегодняшней повестке дня убрать законопроекты 3809 и 3708, 3708-1", — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, постановлением предполагалось утвердить выборы депутатов в областные, районные городские советы, а также выборы Киевского городского совета и его председателя на воскресенье 25 октября 2020 года.

В законопроєкті 3708 говорится о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Изменения касаются срока действия ограничений на начисление зарплаты.

По состоянию на середину июля существуют несколько сценариев их проведения, утверждают во фракции "Слуга народа". По словам председателя одноименной партии Александра Корниенко, сценарии прорабатывают в Центральной избирательной комиссии. Среди разработанных планов проведения голосования в условиях жесткого карантина.

Прежде всего упор сделают на социальную дистанцию, что в свою очередь спровоцирует увеличение очередей на улице перед участками.

Как сообщал ONLINE.UA, новый резонансный скандал, который недавно разгорелся в украинском парламенте, закончился довольно неожиданно, поскольку член команды Владимира Зеленского и народный избранник вот "Слуги народа" Андрей Мотовиловец решил публично извиниться перед своей колежанкою из фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что 3 июля во время потасовки в Раде "коснулся ее руки".