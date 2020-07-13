Франция выдвинула жесткий ультиматум Путину и Зеленскому - известна причина

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен выдвинул новый ультиматум командам украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. По словам французского дипломата, новый саммит в "нормандском формате" возможно организовывать только после того, как будут выполнены договоренности по итогам предыдущей встречи лидеров стран. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "УНИАН".

"Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате", — заявил посол Франции в Украине.

Как известно, последняя встреча лидеров в "нормандском формате" состоялась в Париже 9 декабря 2019. Месяц назад глава МИД Германии Гайко Маас отметил, что сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире. Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников недавно озвучил прогноз, что встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может состояться в августе.

Нельзя также забывать и о том, что 3 июля в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров государств-участников "нормандского формата". Команда Зеленского сообщила, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что после "нормандских" переговоров на уровне советников ждет новых переговоров — на уровне министров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский признался, что считает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным очень запутанной и сложной работой, однако другого выхода у украинских властей пока нет.