Зеленский срочно едет на Донбасс - что случилось

На следующей неделе в Украине с рабочим визитом приедет президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга, с которой украинский глава Владимир Зеленский посетит Донбасс. Визит швейцарского лидера в Киев запланирован на 20-23 июля. Во время поездки на Донбасс, Зоммаруга лично ознакомится с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также проконтролирует реализацию проектов швейцарской гуманитарной помощи, предоставленной для Донбасса. О визите Зеленского и Зоммаруга на Донбасс 13 июля сообщил Офис президента Украины, передает ONLINE.UA.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", — анонсировали в ОПУ визит президента Швейцарии в Украину.

Важно отметить, что президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эти функции выполняют коллективно все члены Федерального совета. Избирается президент на один год парламентом из числа членов Федерального совета, высшего органа исполнительной власти, и обладает в основном представительскими функциями и полномочиями.

Визит президента Швейцарии Симонетта Зоммаруга в Киев станет первым после пандемии визитом иностранного лидера в Украину. Как известно, Зоммаруга собиралась приехать в Украину еще в конце марта, но отложила запланированную поездку из-за пандемии. Ранее в Офисе президента заявляли, что летом 2020 возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украине, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

Как сообщал ONLINE.UA, послы ЕС срочно приехали на Донбасс. Вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МВД Арсеном Аваковым они приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю освобождения Славянска от российских оккупантов, которые проходили на горе Карачун. Они поздравили с памятной датой всех горожан и участников героических событий, когда Славянск и Краматорск в жестких боях, в которых украинская армия потеряла 70 бойцов, были освобождены от оккупации военных России и ее наемников.