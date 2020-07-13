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Парламент мгновенно отреагировал на требование Авакова и Зеленского

Политика | Читати новину українською
Парламент мгновенно отреагировал на требование Авакова и Зеленского Фото: rada.gov.ua

13 июля глава МВД Арсен Аваков обратился с неотложным требованием к парламенту в кратчайшие сроки принять законопроект который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Его поддержал президент Владимир Зеленский, который потребовал принять данный законопроект в кратчайшие сроки, так как он чрезычайно важен для безопасности украинцев. Парламент мгновенно отреагировал на требование Авакова и Зеленского. Спикер ВРУ Дмитрий Разумков уже подписал распоряжение о проведении второго внеочередного заседания за день, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украина девятого созыва 13 июля 2020 сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 10 июля 2020 №239, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", — говорится в распоряжении Разумкова.

Как известно, на первом внеочередном заседании 13 июля нардепы рассматривают 14 законопроектов. Среди них проект закона "О внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы", иницированный Зеленским. Также на повестке дня законопроекты о внесении изменений в законы "О рынке электроэнергии", "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в некоторые законодательные акты относительно соцзащиты в условиях карантина и другие.

В президентской партии "Слуга народа" уточнили, что это не последнее внеочередное заседание парламента, запланированное межсессионный период.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Аваков обратился с неотложным требованием к Верховной Раде после смертельного ДТП под Киевом, в результате которого погибли четыре человека, в числе которых двое детей.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, Украина, Дмитрий Разумков, внеочередное заседание, Владимир Зеленский, Арсен Аваков, штрафы
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