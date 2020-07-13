Сюда нужно приезжать - Лукашенко нашел новый способ лечения коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с новыми диковатыми советами по лечению коронавирус
Недавно лидер посетил памятник природы "Голубая криница", где его представили местных жителей.
"Перед посещением криницы Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества", — объявили в президентской пресс-службе.
Лукашенко отметил, что колодцы — чрезвычайные места.
"Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся..." — добавил президент.
Недавно он обратил внимание на беспрецедентное давление, которое наносят Беларуси с разных сторон. Якобы сейчас в стране существуют 5 "пандемий" — медицинская, углеродистая, экономическая и ее последствия, а также информационная.
Весной Лукашенко утверждал, что в Беларуси никакой эпидемии нет, а коронавирус легко лечится тяжелым трудом в поле, например — на тракторе.
Беларусь стала едва ли не единственной страной мира, которая не отменяла на фоне пандемии массовые мероприятия в различных отраслях. Также центральная власть республики решила отбросить идею о введение жесткого карантина, чтобы остановить распространение нового вируса.
По состоянию на 13 июля в Белорусу установили более 65 тысяч диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Минску с неожиданным приветствием. Он объявил, что столица республики победила в борьбе против коронавирус