Новости

Лента новостей

Коронавирус можно диагностировать по голосу - вывод ученых шокирует

Наука и медицина | Читати новину українською
Коронавирус можно диагностировать по голосу - вывод ученых шокирует Фото з відкритих джерел

Недавно в издании EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology обнародовали шокирующее исследование сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте — ученые впервые заметили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2. По словам ученых, коронавирус имеет собственные "вокальные" биомаркеры. Они надеются, что в будущем это поможет диагностировать COVID-19 до появления симптомов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт журнала.

Ученые обратили внимание на то, что инфекционные болезни влияют на весь организм и могут влиять на характеристику голоса. В частности, на тон и громкость. Что важно понимать, эти изменения настолько незначительны, что "не вооруженным ухом" их трудно услышать. По словам ученых, пневмония влияет на дыхательную систему, гортань, весь артикуляционный аппарат и мышцы, которые вовлечены во время разговора.

"Наш подход основан на сложности нейромоторной координации между языковыми подсистемами, которые участвуют в дыхании, фонации и артикуляции. Это обусловлено разной природой COVID-19, что оказывается в бронхах, диафрагме, трахеи, гортани, глотке, полости рта и носа, а также доказательствами неврологических проявлений вируса", — отмечается в исследовании.

Ученые подчеркнули, что исследования находится на ранних стадиях, но начальные результаты мотивируют на детальное изучение. Что интересно, в ходе эксперимента исследователи проанализировали записи речей знаменитостей, котрые не имели симптомов коронавируса, но на тот момент у них уже выявили наличие болезни. Эти записи сравнивали с предыдущими записями тех же политиков с ютуба, когда они были здоровыми. Отмечается, что с каждой аудиозаписи авторы работы получили голосовые сигналы с помощью алгоритмов. 

"По итогам анализа исследователи обнаружили, что языковые движения инфицированных коронавирусом становились значительно проще, чем были раньше. Связь между движением гортани и артикуляцией был менее заметным. Дело в том, что коронавирусная инфекция провоцирует сближение мышц, что затрудняет их движение. Именно поэтому разнообразие звуковых сигналов тоже сокращается", — объясняют ученые.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Королевского колледжа Лондона потрясли международное сообщество результатами своего исследования о коронавирусе.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ученые, Голос, наука, діагностика, пандемия, COVID-19, коронавірус, симптомы коронавируса
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54133 +612
Выздоровели 26503 +385
Летальные 1398 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 13.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+19

Влажность 55% - 96%

Ветер 3м/с - 9м/с

Погода ONLINE.UA+14...+19

Влажность 47% - 68%

Ветер 2м/с - 8м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...