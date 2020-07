Коронавирус можно диагностировать по голосу - вывод ученых шокирует

Недавно в издании EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology обнародовали шокирующее исследование сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте — ученые впервые заметили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавируса SARS- CoV-2 . По словам ученых, коронавирус имеет собственные "вокальные" биомаркеры. Они надеются, что в будущем это поможет диагностировать COVID-19 до появления симптомов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт журнала.

Ученые обратили внимание на то, что инфекционные болезни влияют на весь организм и могут влиять на характеристику голоса. В частности, на тон и громкость. Что важно понимать, эти изменения настолько незначительны, что "не вооруженным ухом" их трудно услышать. По словам ученых, пневмония влияет на дыхательную систему, гортань, весь артикуляционный аппарат и мышцы, которые вовлечены во время разговора.