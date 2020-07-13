Коронавирус можно диагностировать по голосу - вывод ученых шокирует

Недавно в издании EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology обнародовали шокирующее исследование сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте — ученые впервые заметили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавируса SARS-
"Наш подход основан на сложности нейромоторной координации между языковыми подсистемами, которые участвуют в дыхании, фонации и артикуляции. Это обусловлено разной природой
COVID-19, что оказывается в бронхах, диафрагме, трахеи, гортани, глотке, полости рта и носа, а также доказательствами неврологических проявлений вируса", — отмечается в исследовании.
"По итогам анализа исследователи обнаружили, что языковые движения инфицированных коронавирусом становились значительно проще, чем были раньше. Связь между движением гортани и артикуляцией был менее заметным. Дело в том, что коронавирусная инфекция провоцирует сближение мышц, что затрудняет их движение. Именно поэтому разнообразие звуковых сигналов тоже сокращается", — объясняют ученые.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Королевского колледжа Лондона потрясли международное сообщество результатами своего исследования о коронавирусе.