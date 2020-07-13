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Это проблема России - у Зеленского выступили с сокрушительной критикой против Путина

Политика | Читати новину українською
Это проблема России - у Зеленского выступили с сокрушительной критикой против Путина Україна та Росія (фото — відкриті джерела)

В украинском правительстве не рассматривают идею изменения Конституции ради закрепления особого статуса. В МИД подчеркнули, недовольство украинским законодательством в России — проблема Москвы в первую очередь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

По словам министра Дмитрия Кулебы, российская сторона не сможет исказить в свою пользу минские соглашения.

"Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона или законопроекта, то это проблема России. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда корелюємо наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовольствие "хотелок" любых стран", – добавил дипломат.

Кулеба объяснил, в Украине несколько лет продолжается реформа децентрализации, именно в этом процесс исправляют Конституцию и законодательство расширяют.

"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами... Любые попытки исказить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция произошла на российских условиях, обречены на провал", — резюмировал министр.

Одновременно он подчеркнул, что в Киеве надеются на конструктив во время переговоров от другой стороны.

Как сообщал ONLINE.UA, посол Франции в Украине Этьен де Понсен выдвинул бескомпромиссный ультиматум командам украинского лидера Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина. По словам французского дипломата, новый саммит в "нормандском формате" возможно организовывать только после того, когда будут выполнены договоренности по итогам предыдущей встречи лидеров стран.

Источник: Сегодня Теги: Дмитро Кулеба, полмтика, Россия, Украина, переговори, война, особый статус, Донбасс, ОРДЛО, АТО, ООС
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