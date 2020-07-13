Известная компания пригрозила Украине - подробности резонансного конфликта

Китайская государственная компания CNBM, которой принадлежит 10 солнечных электростанций в Украине и которая является одним из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики, предупредила украинскую власть, что планирует защищать свои интересы в международных судебных инстанциях в случае, если не будет достигнут компромисс с официальным Киевом о новых правилах применения "зеленого" тарифа. Эту информацию подтвердил глава правления CNBM International Corp Джейсон Джанг. Он обратил внимание на то, что в случае повторного снижения "зеленых" тарифов на 15%, СNBM обжалует их в международном арбитраже. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Что важно понимать, снижение тарифов может стать возможным в случае принятия в целом законопроекта №3658, который был подготовлен на основании меморандума с производителями возобновляемой энергии. Суть документа сводится к снижению "зеленого" тарифа для существующих и будущих проектов. В CNBM не стали подписывать меморандум, поскольку считают его дискриминационным. Джанг пожаловался на то, что его компания впервые в своей практике столкнулась с ситуацией, когда требования и предложения одного из ключевых игроков рынка альтернативной энергетики игнорируются органами власти.

"Нас не приглашали ни на предыдущие встречи, ни на подготовительные переговоры уже за финальным текстом меморандума. При этом наши собственные инициативы также почти всегда заканчивались тишиной со стороны правительства и профильного министерства. Наши письма остались без ответа. А организованные с большим трудом встречи с представителями министерства, на которых мы донесли свою позицию относительно неправомерного и дискриминационного снижение тарифов — тоже оказались безрезультатными", — заявил Джанг.

Он также обратил внимание на то, что в меморандуме и законопроекте остались самые спорные пункты, которые корпорация считает несправедливыми и которые больше других ударят именно по ее объектам. В частности, предусматривается снижение на 15% тарифа для всех солнечных электростанций мощностью более 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 2020 года, однако для компаний CNBM тариф уже был снижен в 2015 году на 44%. Кроме того, в компании не согласны с тем, что на бизнес, который не расширяет мощности с 2013 года, пытаются переложить последствия неконтролируемого роста "зеленой" генерации в 2018-2019 гг.

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