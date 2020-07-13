Трагическое ДТП на Киевщине - появились новые подробности

Вечером в воскресенье, 13 июля, в Киевской области произошло трагическое ДТП, в котором погибли четверо людей, из которых двое — дети. На следующий день водитель-виновник столкновения получил подозрение за свой поступок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Национальную полицию.

По официальным данным, сейчас следователи готовят ходатайство в адрес суда, которое позволит арестовать подозреваемого на время расследования.

" 39-летнего водителя автомобиля "Мерседес" задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", — пояснили правоохранители.

В полиции напомнили, что в 17:20 по Столичному шоссе ехал упомянутый "Мерседес". Его водитель спровоцировал столкновение на встречной полосе с автомобилем "Хюндай", где находилась семья с детьми. Одну уцелевшую ребенка срочно доставили в больницу.

"Сейчас следователи по согласованию с прокуратурой готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины смертельного дтп", — подчеркнули в правоохранительных органах.

Как сообщал ONLINE.UA, на это трагическое происшествие оперативно отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Его команда сообщила, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, который позволит усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Глава государства подчеркнул, что документ следует принять как можно быстрее.