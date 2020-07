В МОЗ раскрыли чрезвычайно важные факты о коронавирусе - что следует знать

В Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавируса COVID-19 по Украине и миру, а также классифицировали все случаи. Отдельные факты сейчас раскрыл главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Согласно обнародованным данным, примерно 45% всех инфицированных украинцев (а их 24 379) — это люди, возраст которых колеблется от 20 до 49 лет.

"4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%", — отметил Ляшко.

По данным министерства, наименьшим количеством активных случаев на 100 тысяч населения, что говорит о низкой вероятности инфицирования, отличились:

Луганская область — 0,9;

Херсонская — 1,5;

Полтавская — 1,7;

Днепропетровска — 2,8;

Сумская — 3,7;

Запорожская — 5,0.

"За весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней. На сегодня, а это немножко больше чем полгода, от COVID-19 умерло уже более 570 тысяч человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярией, убийства и самоубийства", — подчеркнул Ляшко.

По состоянию на утро в понедельник, 13 июля, в Украине подтвердили 54 133 диагнозы COVID-19 .