В МОЗ раскрыли чрезвычайно важные факты о коронавирусе - что следует знать

В Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавируса
Согласно обнародованным данным, примерно 45% всех инфицированных украинцев (а их 24 379) — это люди, возраст которых колеблется от 20 до 49 лет.
"4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%", — отметил Ляшко.
По данным министерства, наименьшим количеством активных случаев на 100 тысяч населения, что говорит о низкой вероятности инфицирования, отличились:
- Луганская область — 0,9;
- Херсонская — 1,5;
- Полтавская — 1,7;
- Днепропетровска — 2,8;
- Сумская — 3,7;
- Запорожская — 5,0.
"За весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней. На сегодня, а это немножко больше чем полгода, от
COVID-19умерло уже более 570 тысяч человек. С такими темпами, COVID-19до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярией, убийства и самоубийства", — подчеркнул Ляшко.
По состоянию на утро в понедельник, 13 июля, в Украине подтвердили 54 133 диагнозы
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