Новости

Лента новостей

В МОЗ раскрыли чрезвычайно важные факты о коронавирусе - что следует знать

Украина | Читати новину українською
В МОЗ раскрыли чрезвычайно важные факты о коронавирусе - что следует знать Коронавірус (фото — rawpixel.com)

В Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавируса COVID-19 по Украине и миру, а также классифицировали все случаи. Отдельные факты сейчас раскрыл главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Согласно обнародованным данным, примерно 45% всех инфицированных украинцев (а их 24 379) — это люди, возраст которых колеблется от 20 до 49 лет.

"4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше, чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%", — отметил Ляшко.

По данным министерства, наименьшим количеством активных случаев на 100 тысяч населения, что говорит о низкой вероятности инфицирования, отличились:

  • Луганская область — 0,9;
  • Херсонская — 1,5;
  • Полтавская — 1,7;
  • Днепропетровска — 2,8;
  • Сумская — 3,7;
  • Запорожская — 5,0.

"За весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней. На сегодня, а это немножко больше чем полгода, от COVID-19 умерло уже более 570 тысяч человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярией, убийства и самоубийства", — подчеркнул Ляшко.

По состоянию на утро в понедельник, 13 июля, в Украине подтвердили 54 133 диагнозы COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно в издании EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology обнародовали шокирующее исследование сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте — ученые впервые заметили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавирус SARS-CoV-2. По словам ученых, коронавирус имеет свои "вокальные" биомаркеры.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, статистика, Минздрав, эпидемия, факты, Виктор Ляшко, коронавірус
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54133 +612
Выздоровели 26503 +385
Летальные 1398 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:19:11, 13.07.2020

Курс валют 13.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,1
27,15
27,14
EUR
30,81
30,87
30,75
GBP
34,21
34,27
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...