В Украине ввели сбор за вылет из страны - что нужно знать украинцам

13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект, который вводит сборы за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывший в украинские аэропорты. Данным законопроектом добавляется новая статья в Воздушный кодекс Украины, которая закрепляет понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности". За документ проголосовали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

Новый закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах — 2 доллара. За каждую тонну груза в пределах Украины — 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину — 10 долларов. При этом сбор не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств, перевозки гуманитарной помощи из или в Украину в соответствии с актами Кабинета министров, а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий.

Также от авиасбора компании освободили при перевозке детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Министр инфраструктур Владислав Криклий поблагодарил депутатов за принятый закон. Он пояснил, что законопроект призван устранить пробелы в действующем законодательстве, "которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков".

"Закон четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины. Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков. Благодарен депутатам за принятое решение", — прокомментировал принятие нового закона Криклий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине хотят ввести новый налог для мелких фермеров, которые не сдают свои земельные паи в аренду, а обрабатывают самостоятельно. Если законопроект примут, то рядовому владельцу земельного пая придется платить до 6 тысяч гривен в год. А таких землевладельцев в Украине почти 5 млн. Данную инициативу активно поддерживает большой агробизнес, который столкнулся с проблемами из-за успешного развития мелкого агробизнеса в Украине.