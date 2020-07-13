Том Круз отказался от съемок в Украине - что не понравилось актеру

Легендарный голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Том Круз признался, что не будет снимать продолжение своего боевика "Миссия
невыполнима-7" в Украине. Такой информацией в Facebook поделился киножурналист Артем Заяц, который недавно пообщался с режиссером франшизы Кристофером Макквори, который в 2019 году вместе с 58-летним актером побывал в нашей стране. Знаменитости искали классные локации для съемок картины. Они побывали в Киеве, Львове, Одессе, передает ONLINE.UA.
Артем Заяц пообщался с режиссером, который заявил, что он и Круз действительно приезжали в Киев "на разведку".
"Мы, действительно, изучали Киев [на предмет интересных локаций] ... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно, нашли одну довольно экстраординарную локацию... Но засада со съемками "на выезде" [то есть, за пределами США] такая, что... вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти вблизи другие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто... (пауза) ... мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине", — цитирует Кристофера Макквори журналист.
Стоит также обратить внимание на то, что Том Круз приезжал не просто так, а по приглашению своего коллеги по киноремеслу — Зеленского.
"То есть дружеские отношения с действующими президентами — это, безусловно, здорово и, наверное, помогает решить многие трудности, возникающие во время съемок, но... все же это не самое главное, и обещать — не значит жениться. Здесь все честно: "это не я к тебе просился, ты меня пригласил". Как итог: все, конечно, приятно пообщались и поселфились, послушали музыку из "Миссия невыполнима" на украинских народных инструментах — но для того, чтобы ввести Украину в "большую игру "снова чего-то не хватило", — отметил журналист.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный предприниматель Илон Маск и голливудский актер Том Круз уже активно готовятся к съемкам первого фильма в космосе.