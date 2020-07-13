Том Круз отказался от съемок в Украине - что не понравилось актеру

Легендарный голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Том Круз признался, что не будет снимать продолжение своего боевика "Миссия невыполнима-7 " в Украине. Такой информацией в Facebook поделился киножурналист Артем Заяц, который недавно пообщался с режиссером франшизы Кристофером Макквори, который в 2019 году вместе с 58-летним актером побывал в нашей стране. Знаменитости искали классные локации для съемок картины. Они побывали в Киеве, Львове, Одессе, передает ONLINE.UA.

Артем Заяц пообщался с режиссером, который заявил, что он и Круз действительно приезжали в Киев "на разведку".

"Мы, действительно, изучали Киев [на предмет интересных локаций] ... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно, нашли одну довольно экстраординарную локацию... Но засада со съемками "на выезде" [то есть, за пределами США] такая, что... вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти вблизи другие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто... (пауза) ... мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине", — цитирует Кристофера Макквори журналист.

Стоит также обратить внимание на то, что Том Круз приезжал не просто так, а по приглашению своего коллеги по киноремеслу — Зеленского.