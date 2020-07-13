Влияние 4G и 5G проверили на живых существах - детали интересного исследования

Миром распространяются конспирологические теории о деструктивном влиянии технологий 4G и 5G на людей, их способность вызывать эпидемии или другие бедствия. Команда биологов решила исследовать вредности такого связи для живых существ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на результаты исследования, которые опубликовал журнал PLOS ONE.

Ученые из Университета Орегона в экспериментах использовали эмбрионы рыб данио-рерио — это популярные аквариумные существа. Они выяснили, что радиоволны не повлияли на смертность, морфологию, реакцию на свет.

Впрочем, плохое влияние все же был — технологии подавляли сенсомоторные функции, однако неизвестны последствия для взрослых.

Ученые поместили икру в камеру из клетки Фарадея. К ней присоединили оборудования, которое распространяло радиоволны 3,5 ГГц — именно их используют в 4G и 5G. Специалисты держали температуру в 28-29 градусов Цельсия, а уровень воды держали минимум 5 миллиметров над эмбрионами — это позволило максимально снизить влияние лабораторных условий.

С 6-ти часов после оплодотворения на образцы воздействовали волнами на протяжении 42 часов. Следующие три дня эксперты пытались отследить изменения. Они установили, существа отличились торможением реакции испуга. Это может быть раннєю признаком расстройств нервно-мышечной системы в будущем, однако вывод предварительный.

Предыдущие исследования вообще установили, что влияние 4G и 5G на рыбок приводит к их задержке в развитии, поэтому итоги нового эксперимента фактически стали сюрпризом.

Как сообщал ONLINE.UA, украинцы безотлагательно призывают главу государства Владимира Зеленского запретить запуск 5G в Украине, поскольку нет клинически подтвержденной доказательной базы относительно безопасности данного вида связи для здоровья людей. Стоит обратить внимание на то, что петиция с соответствующим запросом от 7 апреля появилась на сайте президента страны, а уже в июле собрала 25 тысяч голосов.