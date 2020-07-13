Никто не ожидал - у Зеленского решились на откровенное признание

Команда украинского лидера Владимира Зеленского шокировала украинцев неожиданным признанием — она заявила, что была удивлена решением Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ. Кроме того, в Офисе президента в очередной раз подчеркнули, что глава государства Владимир Зеленский поддерживает независимость Нацбанка. Об этом в ОП заявили в комментарии американскому изданию Washington Post, передает ONLINE.UA.

"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и требовал его замены. Офис Президента не может заставить человека остаться в должности, если он или она этого не хочет", — признались в ОП.

Журналисты напомнили представителям команды Зеленского о заинтересованности олигарха Игоря Коломойского, который долгое время требовал отставки Смолия. В Офисе президента заверили, что олигарх не влияет на госучреждения.

"Сумасшедший дом вызывает Гонтареву", — в свою очередь прокомментировал Коломойский вопрос WP о его связи с преследованием экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Напомним, что 1 июля председатель нБУ Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки. 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Как известно, 3 июля украинский парламент поддержал увольнение председателя Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Что важно понимать, глава финкомитета Совета Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, комитет не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

Недавно стало известно, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ. Украинский лидер Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине после отставки Смолия.