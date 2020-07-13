Рада отреагировала на обращение Авакова - что решили нардепы

Нардепы Верховной Рады во время внеочередного заседания в понедельник, 13 июля, приняли важное решение. Парламентарии поддержали законопроект об усилении ответственности за пьяное вождение автомобилей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно обнародованным данным, повторное нарушение правил приведет к административному аресту на 10 суток, лишение прав на 3 года. В то же время документ увеличил штрафы за отъезд из города аварии.

"В частности, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривается штраф 10 200 гривен (600 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 (1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на три года или административный арест на срок 10 суток", — пояснили в министерстве.

Также отмечается, третье нарушение — это штраф в 40 800 гривен, а также лишение прав на 10 лет. Другая мера наказания — арест на 15 суток с изъятием прав.

"Принятие этого законопроекта будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанной и взвешенной поведении водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", — отметил накануне министр Арсен Аваков.

Как сообщал ONLINE.UA, 13 июля глава МВД Арсен Аваков обратился с настоятельной требованием в парламент в кратчайшие сроки принять законопроект ужесточающий ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло на фоне трагического ДТП под Киевом, виновником которой стал пьяный водитель.