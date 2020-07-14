Гороскоп на 14 июля для всех знаков зодиака

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность — только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вы просто обязаны начать новую жизнь без вредных привычек и пристрастий, и вам это удастся, тем более если вы сами желаете перемен к лучшему в своем самочувствии. Пусть хоть на день.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете заработать себе репутацию большого оригинала, выбрав на обед самое обыкновенное на ваш взгляд, но довольно необычное по мнению окружающих, блюдо. Ну и пусть. Заказывайте хоть змею — желают падать в обморок от удивления — на здоровье. Кстати, нынче также будет очень недурен черепаший суп. Тем, кто жалеет черепах, можно порекомендовать также суп из акульих плавников.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы рискуете попасть в очень неприятную ситуацию, в которой вам может очень сильно понадобиться помощь ваших друзей. Как раз тогда то и выяснится, кто из всех ваших знакомых может быть назван вашим другом, потому как многие приятели покажут себя не с самой лучшей стороны.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень сложно решиться на какое-то отчаянное действие. Однако если он на него не решится, все ваши отношения могут пойти прахом, о чём прекрасно знаете и он, и вы. А значит, самое оптимальное для вас действие — зажмуриться и прыгнуть вместе с ним в ледяную воду событий.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня разобраться с вашими делами как можно скорее вам поможет фотография кого-то из ваших близких на рабочем столе в рамочке. Глядя в родные и любимые глаза, вы поймете, что надо спешно заканчивать с бумагами, отчетами и другой рутинной работой, чтобы поскорее оказаться с близкими рядом.

Любовный гороскоп для Тельцов

Встреча с любимым человеком будет довольно-таки непростой. Он очень изменился за тот период, что вы не виделись, пусть даже и прошло всего-то несколько часов. И с этим новым человеком вам предстоит общаться, быть рядом, целоваться... Испытание не из легких, но вы его пройдете с достоинством.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Время вспомнить пословицу, что хлеб — всему голова. И употреблять его вовнутрь вместе с другой пищей очень даже желательно. А вот над чем сегодня стоит задуматься — так это над тем, какой из имеющхся в природе сортов лучше употреблять. Задача не столь проста, как кажется, благо предложение достаточно велико и, если задуматься, окажется, что большинство из продающихся сортов вы последние несколько лет и не пробовали.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче возможно возникновение болей в спине и в шейном отделе. Поэтому постарайтесь как можно меньше их напрягать и нагружать, по возможности откажитесь от спорта и танцев. Наверстаете в другой день.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня звезды обещают вам отсутствие каких бы то ни было особых проблем с пищеварением, так что можете побаловать себя чем-нибудь вкусным. Правда, в разумных количествах.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня не стоит завязывать с вашим начальником какие бы то ни было неофициальные отношения. Они наверняка помешают вам в дальнейшем продвигаться по службе, да и ему непросто будет с вами сотрудничать. Постарайтесь остаться в рамках формальности.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять причины, побудившие вас к тому или иному действию. Он будет эти самые действия трактовать со своей точки зрения, и вполне может обозвать их неприятными для вас и довольно-таки резкими словами. Постарайтесь все же объяснить ему свою позицию.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Если ваши финансовые возможности позволяют потратить немножечко денег, а разум не противится процессу их выкидывания на еду, побалуйте себя русскими блинами с различными деликатесами, как то осетровая икра, лосось... Впрочем, блины ведь можно приготовить и дома, было бы время. А лосося заменить обычной селедкой. Будет, конечно, немного похуже, но все равно ведь вкусно.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чье-то помощью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Для того чтобы сегодня вы успешно справились со всеми делами, намеченными вами на день, составьте список первоочередных задач. Как можно четче спланируйте своё время и постарайтесь не отклоняться от графика. Приучив себя к порядку, вы сможете действовать более оперативно.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство?

Кулинарный гороскоп для Раков

Блюда этого дня должны быть приготовлены в собственном соку или на воде. Не стоит есть ничего обжаренного во фритюре, тушеного томатном соусе и даже, как бы это ни было обидно — в вине. Потребность организма в томатах или алкоголе можно восполнить, запивая трапезу соответствующим соком или вином. В качестве гарнира к чему бы то ни было звезды сегодня рекомендуют выбрать рис.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня вам следует быть несколько придирчивым в выборе лекарств, особенно если вы приобретаете средство без рекомендации врача. Помните, что не всем обещаниям можно доверять и не на все убеждения поддаваться.

Любовный гороскоп для Раков

Говорят, ничто так не сближает, как совместная работа. Неплохо бы организовать что-нибудь вроде коллективного трудового подвига — любые другие способы времяпрепровождения, скорее всего, приведут к ссоре.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Побалуйте сегодня себя чем-нибудь новеньким. И даже не обязательно ехать в ресторан за чем-то экзотическим. Попробуйте просто открыть холодильник, вытащить оттуда все мало-мальски съедобные продукты, покидать их в кастрюлю и сварить. Если верить мистеру Джерому К. Джерому — должно получиться "Ирландское рагу". Кстати, держите под рукой телефон и будьте готовы вызвать скорую. Так, на всякий случай.

Гороскоп здоровья для Львов

Если речь идет об улучшении физической формы или о проводимом лечении, не останавливайтесь на достигнутом. Сейчас вам необходимо ещё и закрепить полученные вами результаты.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня лучше из дому никуда не выходить. И свою половинку не выпускать. Потому что за дверью вашего дома вас ждет столько неожиданностей и неприятностей, что вернетесь вы туда совсем другим человеком. Равно как и ваш любимый человек. Впрочем, если только этого вы и хотите.

Бизнес-гороскоп для Львов

Не проецируйте семейные проблемы на работу: вы лишь усугубите ситуацию, и тогда на службе вы тоже только и будете делать, что пытаться найти выход из семейного конфликта. Оставьте эти проблемы для дома, а пока займитесь своими делами, они помогут вам отвлечься.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете. Удачи!

Кулинарный гороскоп для Дев

Что бы вы ни готовили, сегодня вам каким-то чудесным образом удастся устроить на вверенной вам кухне редкостный тарарам. Оставьте немного времени и на уборку.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче Девам рекомендуется подойти к здоровью своего желудка со всей деликатностью, сейчас было бы лучше воздержаться от тяжелой пищи и уж, тем более, отказаться от употребления фаст-фуда.

Бизнес-гороскоп для Дев

Настает не самый подходящий период для мыслей о расширении частного бизнеса, так что отложите накопленные средства на этой цели в дальний ящик стола, их вы сможете вложить в ваше предприятие чуть позднее. А вот если вы работаете по найму, и, кроме того, показали себя с лучшей стороны, радуйтесь: вас ожидает повышение.

Любовный гороскоп для Дев

Человек, о существовании которого вы ещё вчера не подозревали, сегодня может стать для вас самым близким и родным. Возможно, ваше чувство будет сколь бурным, столь и непрочным, однако оно однозначно будет стоить того, чтобы его испытать. В любом случае, бесценный жизненный опыт вам не помешает.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно самостоятельно справиться с навалившимися на него проблемами, поэтому вам придется активно ему помогать. Впрочем, если вам кажется, что уже даже ваши силы на исходе, то лучше и не пытаться стать ему инвалидным креслом. Пусть сам учится ходить.

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день не играйте с огнем, не ставьте на карту всё, что у вас есть, в надежде получить ещё больше. Сейчас удача не на вашей стороне: она, скорее всего, просто пройдет мимо вас, не только оставив вас без внимания, но и лишив всего того, что вы рискнули поставить на кон. Лучше будьте осторожны.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче вы рискуете пропустить все самое вкусное и интересное. В случае, если на этот день назначен некий праздник, постарайтесь не только находиться в центре событий, но и ни на минуту его не покидать, иначе именно в момент вашего отсутствия произойдет торжественный внос главного блюда, его дележ и поедание. Если же никакого тожества с едой не намечается, просто стоит побеспокоиться об обеде пораньше, чтобы более беспокойные личности не успели опустошить буфет без вашего участия.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день не стоит повышать голос на кого бы то ни было. В лучшем случае — сорвете голос, в худшем, испортите отношения, в самом отвратительном — сделаете и то, и другое. И чего ради?

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день по возможности старайтесь избегать употребления сильнодействующих препаратов, особенно ели вы предварительно не посоветовались с вашим лечащим врачом. Печени это может не понравиться.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В этот день проявите максимум терпения и понимания, чтобы избежать конфликта, и пусть вам это дастся весьма нелегко, всё-таки держите себя в руках, иначе в глазах начальника вы будете выглядеть скандалистом и зачинщиком конфликтов в вашем коллективе.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш любимый человек захочет вам показать себя с лучшей стороны, в честь чего будет долго рассказывать о своих достижениях, подвигах и свершениях. Постарайтесь не улыбаться на все эти его попытки снисходительно и не смотреть свысока. Лучше искренне восхититесь: он ведь и впрямь замечательный...

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Этот день удачен для принятия пищи частого, но небольшими порциями. Обед станет лишь одной из таких трапез — не первой, не последней и не главной. Придется перекусывать постоянно. Вас весьма выручит джентльменский набор из подготовленного для бутербродов мяса (или колбасы, но лучше отдать предпочтение буженине), баночки оливок и.. Остальное по вкусу.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете, нимало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что в ваших с ним отношениях ничего не изменилось в худшую сторону. Придется вам ему в этом помочь. Задача окажется не из простых, ибо он будет упорствовать в своем заблуждении, причем весьма серьезно.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня с едой следует быть поосторожнее. Любое приобретение, совершенное нынче, впрочем, как и потеря, останется с вами надолго. Так что наедаться до изжоги, боли в желудке или набора пары-тройки лишних килограммов не стоит. Лучше посидеть на максимально здоровой и легкой пище, не так это и страшно, недолго ведь.. Кушайте фрукты (но не цитрусовые), овощи, зерновой хлеб.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче у представителей вашего знака возможно возникновение болей в суставах, которые способны усилиться при повышении артериального давления. Вероятно, вам стоит обратиться к врачу.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вполне подходящее время для решения крупных финансовых вопросов. Вам удастся справиться даже с самым сложным из них — "где взять деньги?". Более того, вы даже сможете придумать, как их потом вернуть.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют вам заняться повышением самооценки, ибо она очень пригодится при выполнении рабочих обязанностей, а также общении с коллегами, начальством и партнерами в случае соответствующей необходимости. Если вы сами себя уважать не будете, никто к вам уважительно относиться не станет.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с вами, поскольку ваш характер нельзя будет назвать сахарным при ближайшем рассмотрении, а вашей половинке захочется именно спокойствия, стабильности и отсутствия каких бы то ни было отрицательных эмоций.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче выбор блюд должен подчиняться исключительно практическим соображениям. Дорогие изыски вам ни к чему — ни удовольствия от вкуса, ни особой радости от в высшей степени эстетичного оформления вы, скорее всего, не получите. А вот оценить хороший бифштекс с маринованным лучком, зеленым горошком и парой-тройкой вареных картофелин (имейте в виду — ни в коем случае не фри) — это по вашей части.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день звезды рекомендуют Козерогам ограничить время взаимодействия с домашними и особенно дикими животными: риск возникновения проблем велик, как никогда. Однако ваших питомцев это касаться не должно.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам будет непросто найти здравый смысл в некоторых указаниях вашего начальника: вам будет казаться, что все они — не более чем плод его больного воображения. Однако так или иначе, выполнять их придется, иначе последствия для вашей карьеры могут оказаться более чем печальными.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Будьте внимательны при покупке косметических средств: велика вероятность наткнуться на подделку и нанести вред своей коже. Старайтесь приобретать подобную продукцию только в приличных магазинах и не пытаться экспериментировать с незнакомыми марками.

Общий гороскоп для Водолеев

Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.

Любовный гороскоп для Водолеев

Водолеи будут нынче тщательно взвешивать каждое слово. Беда только, что не свое. Имейте в виду, если вы станете оценивать любой чих домашних и немедленно начинать читать нотации, вам очень скоро устроят бойкот. Они вас что, в самом деле так раздражают?

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче особенно хорошо будут удаваться блюда воздушные: всевозможные суфле, взбитые сливки, на худой конец — блюда из птицы.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 14 июля 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Не выплескивайте свои эмоции на подчиненных, ваши личные проблемы должны остаться сугубо личными. Лучше будьте терпеливы, строги, но справедливы. Проявите внимание к вашим сотрудникам, и вам воздастся хорошо выполненной работой.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче будьте внимательны к вашим глазам при работе с компьютером. Было бы лучше делать перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть, а для этого вам подойдет специальный набор упражнений.

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день вам очень захочется приклеить на вашего любимого человека какой-то ярлык, который сразу объяснит вам все особенности его характера. Например, трудяга. Или трус. Не стоит этого делать: человек куда более многогранен и интересен, чем вы хотите себе представить.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Вряд ли кто-нибудь рискнет спорить с тем, что фрукты, овощи, а также всякая различная зелень, чрезвычайно полезны для здоровья. Но вам сегодня звезды рекомендуют не забывать, что человек, вроде как, существо всеядное и, как следствие, может питаться и некоторыми другими вещами. Причем иногда это даже может оказаться полезно для его организма.