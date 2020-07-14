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Курс валют на сегодня 14 июля - доллар стал дороже, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 14 июля - доллар стал дороже, евро дорожает

На вторник, 14 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 июля цена доллара США составит 27 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 14 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 69 копеек, что в свою очередь на 29 копеек больше чем в понедельник, 13 июля.

В понедельник, 13 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.135/27.105 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.75/30.71 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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