Количество больных коронавирусом в Украине снова возросло - официальные данные на 14 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — во вторник, 14 июля, зафиксировано 638 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2148 случаев;
Волынская область — 3080 случаев;
Днепропетровская область — 1146 случаев;
Донецкая область — 765 случаев;
Житомирская область — 1542 случая;
Закарпатская область — 4055 случаев;
Запорожская область — 622 случая;
Ивано-Франковская область — 3127 случаев;
Кировоградская область — 674 случая;
м. Киев — 6350 случаев;
Киевская область — 3090 случаев;
Львовская область — 7254 случая;
Луганская область — 95 случаев;
Николаевская область — 487 случаев;
Одесская область — 2258 случаев;
Полтавская область — 334 случая;
Ровенская область — 4740 случаев;
Сумская область — 341 случай;
Тернопольская область — 2276 случаев;
Харьковская область — 2723 случая;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 909 случаев;
Черновицкая область — 5184 случая;
Черкасская область — 755 случаев;
Черниговская область — 612 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля 2020 в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии в мире уже заболели 13 млн 240 тыс человек: 575 тыс человек умерли и 7 млн 707 тыс смогли выздороветь. 13 июля в 146 странах диагностировали 196 тыс заражений коронавирусом, 3731 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 65488 (465 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Индии 28 179 (540 умерло), в Бразилии 21783 (770 умерло), ЮАР 11554 (93 умерло), России 6537 (104 умерло) и другие. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев
В Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавируса
- Луганская область — 0,9;
- Херсонская — 1,5;
- Полтавская — 1,7;
Соблюдение правил социальной дистанции, правильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) — маска, перчатки — и тщательное мытье или дезинфекция рук минимизируют риски заражения. Однако, если вы попали в одну из ситуаций, приведенных ниже, рекомендуем внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней и сообщить своему семейному врачу при первых признаках недомогания.
Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с