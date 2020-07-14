Количество больных коронавирусом в Украине снова возросло - официальные данные на 14 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — во вторник, 14 июля, зафиксировано 638 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 54 771, из них 1412 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 27 154 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2148 случаев;

Волынская область — 3080 случаев;

Днепропетровская область — 1146 случаев;

Донецкая область — 765 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 4055 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3127 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

м. Киев — 6350 случаев;

Киевская область — 3090 случаев;

Львовская область — 7254 случая;

Луганская область — 95 случаев;

Николаевская область — 487 случаев;

Одесская область — 2258 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4740 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2276 случаев;

Харьковская область — 2723 случая;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 909 случаев;

Черновицкая область — 5184 случая;

Черкасская область — 755 случаев;

Черниговская область — 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля 2020 в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии в мире уже заболели 13 млн 240 тыс человек: 575 тыс человек умерли и 7 млн 707 тыс смогли выздороветь. 13 июля в 146 странах диагностировали 196 тыс заражений коронавирусом, 3731 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 65488 (465 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Индии 28 179 (540 умерло), в Бразилии 21783 (770 умерло), ЮАР 11554 (93 умерло), России 6537 (104 умерло) и другие. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тыс в мае и 700-800 тыс в начале июня.

В Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавируса COVID-19 в Украине и в мире, а также классифицировали все случаи. Отдельные факты уже раскрыл главный санитарный врач Виктор Ляшко. Согласно обнародованным данным, примерно 45% всех инфицированных украинцев (а их 24 379) — это люди, возраст которых колеблется от 20 до 49 лет. Кроме того, отмечается, что наименьшим количеством активных случаев на 100 000 населения, что говорит о низкой вероятности инфицирования, отличились:

Луганская область — 0,9;

Херсонская — 1,5;

Полтавская — 1,7;

Соблюдение правил социальной дистанции, правильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) — маска, перчатки — и тщательное мытье или дезинфекция рук минимизируют риски заражения. Однако, если вы попали в одну из ситуаций, приведенных ниже, рекомендуем внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 14 дней и сообщить своему семейному врачу при первых признаках недомогания.