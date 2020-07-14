В России удивились бы - Трамп жестко поставил Путина на место

Американский лидер Дональд Трамп в своем стиле публично высмеял главу Кремля Владимира Путина после его наглых и бессовестных выпадов. На этот раз президент США заявил, что в нескольких странах, в частности в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения COVID-19 , если бы тестировали людей так же интенсивно, как в США. Стоит обратить внимание на то, что 13 июля Владимир Путин решил похвастаться тем, что смертность от коронавируса в РФ в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Также глава Кремля отметил, что суточный прирост больных остается стабильным. Заявление Путина раскритиковали пользователи социальных сетей — позже с критикой выступил и сам Дональд Трамп. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", — заявил глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, в Штатах "самая лучшая и интенсивная система тестирования" на коронавирус COVID-19 . Он также отметил, что именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию 14 июля в США диагностировано 3 479 483 случая заражения коронавирусом, 138 247 человек умерли. Как известно, сейчас Штаты на первом месте в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. На втором Бразилия, там 1 864 681 больной, на третьем Индия, где 879 466 пациентов с коронавирусом. Официальная Москва, которую многие эксперты обвиняют в искажении статистики по количеству больных, отчитывается о 727 162 случаях COVID-19 . Также важно понимать, что больше всего тех, кто смог победить болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России, Чили и Иране. Самая высокая летальность от COVID-19 в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Мексике.