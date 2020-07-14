В России удивились бы - Трамп жестко поставил Путина на место

Американский лидер Дональд Трамп в своем стиле публично высмеял главу Кремля Владимира Путина после его наглых и бессовестных выпадов. На этот раз президент США заявил, что в нескольких странах, в частности в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения
"Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", — заявил глава Белого дома.
По словам Дональда Трампа, в Штатах "самая лучшая и интенсивная система тестирования" на коронавирус
Стоит обратить внимание на то, что по состоянию 14 июля в США диагностировано 3 479 483 случая заражения коронавирусом, 138 247 человек умерли. Как известно, сейчас Штаты на первом месте в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. На втором Бразилия, там 1 864 681 больной, на третьем Индия, где 879 466 пациентов с коронавирусом. Официальная Москва, которую многие эксперты обвиняют в искажении статистики по количеству больных, отчитывается о 727 162 случаях
Ранее ONLINE.UA сообщал, что несмотря на то что уже многие страны заявили о победе над коронавирусом,