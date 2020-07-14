Новости

Лента новостей

В России удивились бы - Трамп жестко поставил Путина на место

Политика | Читати новину українською
В России удивились бы - Трамп жестко поставил Путина на место Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп в своем стиле публично высмеял главу Кремля Владимира Путина после его наглых и бессовестных выпадов. На этот раз президент США заявил, что в нескольких странах, в частности в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей так же интенсивно, как в США. Стоит обратить внимание на то, что 13 июля Владимир Путин решил похвастаться тем, что смертность от коронавируса в РФ в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Также глава Кремля отметил, что суточный прирост больных остается стабильным. Заявление Путина раскритиковали пользователи социальных сетей — позже с критикой выступил и сам Дональд Трамп. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", — заявил глава Белого дома.

По словам Дональда Трампа, в Штатах "самая лучшая и интенсивная система тестирования" на коронавирус COVID-19. Он также отметил, что именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

В России удивились бы - Трамп жестко поставил Путина на место (1)

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию 14 июля в США диагностировано 3 479 483 случая заражения коронавирусом, 138 247 человек умерли. Как известно, сейчас Штаты на первом месте в мире по количеству диагностированных случаев коронавируса. На втором Бразилия, там 1 864 681 больной, на третьем Индия, где 879 466 пациентов с коронавирусом. Официальная Москва, которую многие эксперты обвиняют в искажении статистики по количеству больных, отчитывается о 727 162 случаях COVID-19. Также важно понимать, что больше всего тех, кто смог победить болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России, Чили и Иране. Самая высокая летальность от COVID-19 в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Мексике.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что несмотря на то что уже многие страны заявили о победе над коронавирусом, COVID-19 никуда не исчез и даже успел мутировать.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, РФ, США, Китай, коронавірус, пандемия, тестирование, количество больных, карантин
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54771 +638
Выздоровели 27154 +651
Летальные 1412 +14

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 14.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+14...+20

Влажность 47% - 74%

Ветер 2м/с - 8м/с

Погода ONLINE.UA+15...+21

Влажность 47% - 72%

Ветер 4м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...