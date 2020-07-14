Нужно ваше решение - у Меркель экстренно обратились к Украине из-за РФ

Команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель продолжает внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины и давать свои советы главе государства Владимиру Зеленскому. Так, недавно глава МИД Германии Гайко Маас выступил с очередным громким заявлением — он отметил, что решение по конфликту на Донбассе является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией. Позицию ФРГ немецкий дипломат озвучил, представляя на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС. Кроме того, Маас обратил внимание на то, что внутри Евросоюза сохраняется "минимальный консенсус" в политике в отношении России — он заключается в регулярном продлении санкций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на украинскую службу Deutsche Welle.

"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС" , — отметил немецкий дипломат, подчеркнув, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией "нужно решение в Украине".

Кроме того, Гайко Маас отметил, что переговоры в "нормандском формате" по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно.

"Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Немецкий дипломат пожаловался, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже по разведению сил не выполнены. Также Гайко Маас прокомментировал вопрос газопровода "Северный поток-2 ", который "Газпром" хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию.

"Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. В этом проекте мы сейчас не будем изменять нашего решения. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", — добавил представитель команды Меркель.

Стоит напомнить о том, что 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. У Зеленского сообщили, что Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", а Кремль устроил новый демерш и взял паузу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Франция выдвинула бескомпромиссный ультиматум командам украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.