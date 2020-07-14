Не останется без наказания - у Зеленского набросились с обвинениями на агрессора

Недавно в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб военный медик. В Министерстве иностранных дел трагедию назвали военным преступлением оккупационных войск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Дмитрия Кулебы.

По его словам, украинская сторона поднимет огласка этого инцидента и проинформирует иностранных партнеров.

"Начнем с трагического известия, это тот бой, который состоялся на Донбассе, в котором был убит медик... Мы проинформируем международных партнеров об убийстве медика на Донбассе. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. Враг не останется без наказания”, — пояснил дипломат.

Он добавил, к сожалению, не все павшие военнослужащие становятся темой обсуждения на дипломатическом уровне.

"Ответ будет максимально жесткой. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку. Здесь речь идет о акт варварства", — подчеркнул Кулеба.

Накануне в штабе ООС обнародовали детали трагедии. В понедельник, 13 июля, украинский боец погиб из-за взрыва неизвестного устройства, когда выполнял боевое задание. Другое подразделение, в рядах которого был медик, должен был эвакуировать тело погибшего.

Медицинский специалист ВСУ вместе со всей группой попали под вражеский обстрел, хотя накануне командование получило подтверждение режима "Тишина".

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения даже не собираются придерживаться никаких международно-правовых норм", — добавили в штабе.

Кроме медика под огонь попал еще один боец — тот получил ранения. Еще один участник миссии потерпел боевую травму.

Как сообщал ONLINE.UA в украинском правительстве не рассматривают идею изменения Конституции ради закрепления особого статуса. В МИД подчеркнули, недовольство украинским законодательством в России — проблема Москвы в первую очередь.