Зеленский готовится к наступлению - всем украинцам сделали срочное предупреждение

Центр противодействия коррупции обратился ко всем украинским гражданам с важным предупреждением — он обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро. Как объясняют антикоррупционеры, этим проектом фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Что важно понимать, ранее, в апреле, этот проект отложили из-за того, что он противоречил требованиям Международного валютного фонда. Однако уже 14 июля депутаты будут голосовать за соответствующий законопроект №3133, для чего собирают дополнительное внеочередное заседание. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ЦПК.

Стоит также обратить внимание на то, что этот законопроект авторства Алексея Гончаренко (ЕС), Антонины Славицкой (ОПЗЖ), Дмитрия Лубинца (За майбутнє) и Андрея Николаенко (Батькивщина). Эти депутаты выступают за возможность автоматического увольнения директора НАБУ и за привлечение его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. Кроме того, отмечается, что нардепы предлагают уволить Сытника постфактум, распространяя закон даже на решения суда, принятые до вступления в силу. Еще 28 апреля правоохранительный комитет парламента рекомендовал Раде проголосовать законопроект в первом чтении.

"Вопрос этого законопроекта завис на месяц в воздухе лишь потому, что его заблокировал Зеленский, понимая необходимость транша МВФ. Однако, когда страна получила транш, Зеленский снова вернулся к идеи наступления на НАБУ и его независимость", — заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Что важно понимать, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу сотрудничества с Украиной: государство уже получило 2,1 миллиарда долларов первого транша. В соответствии с Меморандумом, официальный Киев берет на себя обязательства, в частности по поддержанию независимости НАБУ: это также предполагает сохранение ограниченных и весомых оснований для увольнения директора НАБУ.

"Отсутствие помощи от МВФ приведет к значительному росту цен осенью и возможности взять деньги только в России или Китая на невыгодных Украине условиях. Именно сегодняшнее голосование в Раде покажет, кто с командой Зеленского разворачивает страну в пророссийскую сторону", — отметили в ЦПК.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАБУ бьет тревогу после обращения руководительницы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктов к украинцам, которое состоялось 26 июня.