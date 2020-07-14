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Еще не было такой ситуации - в МОЗ неотложно предостерегли украинцев

Украина | Читати новину українською
Еще не было такой ситуации - в МОЗ неотложно предостерегли украинцев Карантин (фото — pixabay.com)

Министерство здравоохранения раскрыло подробности относительно вероятных правил посещения учебных заведений с 1 сентября. Речь идет прежде всего о регулярный температурный скрининг. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова 14 июля.

По его словам, разработка необходимых правил еще продолжается.

"Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом наши дети будут учиться с первого сентября. Что касается медицинской сестры, которая работает в школе, считаем, что этот вопрос стоит рассмотреть и владельцу заведения, администрации – каким образом будет работать медицинская сестра. Что касается скрининга температуры, то измерять ее могут и другие работники школы", — пояснил Степанов.

Он добавил, все правила разрабатываются вместе с представителями Министерства образования и науки. Они должны быть удобными, однако прежде всего — поддерживать безопасность.

"У нас еще не было такой ситуации, которую мы переживаем относительно коронавірусної болезни и пандемии во всем мире. Поэтому с одной стороны мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой – они должны создать безопасные условия для здоровья наших детей", — резюмировал министр.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвердили 54 771 диагноз COVID-19. Количество смертельных случаев достигло 1412, выздоровели уже 27 154 украинца. Некоторое время суточная количество новых случаев меньше количества тех, кто выздоровел.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения несколько месяцев собирали важные данные о распространении коронавирус COVID-19 Украиной и миром, а также классифицировали все случаи. Отдельные факты сейчас раскрыл главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, школы, Украина, эпидемия, Максим Степанов, Минздрав
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Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 54771 +638
Выздоровели 27154 +651
Летальные 1412 +14

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 14.07.2020

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