Мы "отгребаем" - у команды Зеленского лопнуло терпение после нового резонансного скандала

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии в связи со скандальными заявлениями Михаила Саакашвили публично пожаловался на то, что Украине приходится "отгребать" после выпадов одного частного лица. По словам украинского дипломата, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов". Об этом представитель команды Владимира Зеленского заявил во время брифинга, передает ONLINE.UA.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", — пожаловался украинский дипломат.

По его словам, официальный Киев понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

"Рассчитываем на стабилизацию отношений и устранения этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить или подорвать ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами... Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Как известно, отношения Украины и Грузии значительно ухудшились из-за постоянных скандальных заявлений Саакашвили. Так, несколько дней назад МИД Грузии вызвало на разговор посла Украины Игоря Долгова за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии "нелегитимной". В июне глава МИД Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Центр противодействия коррупции обратился ко всем украинским гражданам с важным предупреждением относительно планов Зеленского.