Между Украиной и окружением американского президента Дональда Трампа рискует возникнуть новый скандал. Адвокат иностранного лидера обнародовал украинскую карту без оккупированного Крыма. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный канал Руди Джулиани на YouTube.

Недавно сторонник Трампа выпустил новый видеоролик, который якобы разоблачает коррупционный связь семьи Байденів с Украиной.

Новый материал получил название "Обама и Байден блокируют расследование по исчезновению 5,3 миллиарда долларов США". Именно на его обложке поместили карту Украины без одного региона.

Напомним, адвокат Джулиани в течение последних месяцев не впервые бросается с обвинениями на Джо Байдена или его старшего сына Гантера. Он — официальный кандидат в президенты США от демократов на выборах, которые состоятся в ноябре этого года.

Считается, что юрист Трампа таким образом пытается испортить рейтинг оппонента действующего президента. Он даже контактировал с бывшими украинскими чиновниками для получения компромата против Байденів. Среди них такие одиозные личности как Виктор Шокин и Юрий Луценко.

Вот начала каденции президента Владимира Зеленского администрация Трампа добивалась его встречи с Джулиани в своих целях. Украинский лидер, впрочем, пытался тогда придерживаться официальных контактов, а не "серых" договоренностей с личными адвокатами госслужащих.

Как сообщал ONLINE.UA интересно, что официальная позиция Вашингтона неоднократно была показана как такая, что решительно осуждает крымскую аннексию. Российский агрессор начал новую волну репрессий против населения оккупированного Крыма. На фоне этих событий в Соединенных Штатах обратились к Кремлю с жестким заявлением.