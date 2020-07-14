Готовы к борьбе - Украина выдвинула новый ультиматум Ирану

14 июля глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока еще рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ. Кроме того, украинский дипломат обратил внимание на то, что у официального Киева осталось немало вопросов, на которые Иран не спешит отвечать. Об этом глава ведомства сообщил в ходе традиционного брифинга, передает ONLINE.UA.

"Хочу сегодня четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы требуем много авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответов о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, позиция нашей страны заключается в том, что этот вопрос должен расследоваться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета. На сегодня навязывания интерпретаций является ошибочным. Мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов", — подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на то, что сбивание гражданского самолета, несмотря на любую причину, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это в соответствии с международным правом.

"МИД Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло", — подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на то, что на следующей неделе во Франции состоится расшифровки "черных ящиков" самолета, в котором примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Стоит напомнить о том, что иранское агентство гражданской авиации недавно начало утверждать, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сделал громкое предупреждение иранской власти — он заявил, что Украина обратится в международные суды.