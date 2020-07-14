Рада приняла неожиданное решение - к чему стоит готовиться

Верховная Рада во вторник, 14 июля, начала внеочередное заседание. Нардепы на голосовании поддержали законопроект № 2285-д , который позволяет азартные игры в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на первые итоги заседания.

По имеющимся данным, нардепы поддержали документ во втором чтении и в целом. Его поддержали 248 парламентариев.

Законопроект утверждает исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр. В частности, говорится об организации работы казино, онлайн-казино, букмекерских пунктов (также с возможностями связи через интернет), проведение лотерей и организацию игры в покер через интернет.

Реальные казино возможно создавать только в отелях. Для Киева это ограничено только заведениями с аккредитацию в 5 звезд и с количеством номеров от 150. Вне столицей организовать казино возможно в заведениях 4-5 звезд.

Возраст игрока за законопроєктом поднимается от 18 до 21 года. Также каждый из них должен пройти идентификацию.

Управление сферой будет заниматься Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Этот специальное подразделение находится под контролем Кабинета министров.

В документе также упоминается система онлайн-мониторинга для контроля за работой онлайн-казино. Правительство планирует получать данные от игрового оборудования, которое присоединят к единой системе.

Пояснительная записка утверждает, что легализация казино позволит государственному бюджету получить дополнительные средства. Их таким образом будут распределять между различными социальными инициативами и направлениями.

Как сообщал ONLINE.UA, 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Изменения в бюджет касаются финансового обеспечения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. На них выделено 1,3 миллиарда гривен.