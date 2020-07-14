Нужно готовиться: Зеленский дал неотложная задание Кабмину

Украинский лидер Владимир Зеленский дал новое важное задание всей своей команде — он требует начать подготовку четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу «Большая стройка» в следующем году — в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., — чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

«Думаю, до 1 сентября времени для этого будет достаточно», — подчеркнул Владимир Зеленский во время совещания с членами Кабинета Министров.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины, руководителя Координационного совета по реализации программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, сооружение дорог государственного значения в пределах национальной программы «Большая стройка» идет по графику. Чиновник также отметил, что ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог. Кроме того, Тимошенко подчеркнул, что за месяц работы Координационного совета был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы «Большая стройка», налажена отчетность и мониторинг работ по фото— и видеофиксации. Привлечено независимый технический надзор, который осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

«Относительно дорог государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск и т.д.», — заявил Тимошенко.

Он также прокомментировал ситуацию с дорогами местного значения — там были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

«Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,5 млрд грн — это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты «Большого строительства». Например, Харьковская область сдает 1 августа все дороги», — отметил представитель команды Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине зафиксировали настоящую вспышку нарушений правил на дорогах, связанных с габаритно-весовыми ограничениями.