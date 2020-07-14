В Сирии нанесли новый удар сразу по войскам России и Турции - что случилось

В Сирии местные боевики нанесли новый мощный удар по российским военнослужащим, которые присутствуют в стране по приказу президента Владимира Путина. Их патруль подорвался на заложенной бомбе. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на российские медиа.

По обнародованным данным, несколько военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел около 08:20 во вторник, 14 июля. Колонна военной техники находилась на трассе М-4 неподалеку от населенного пункта Эриха, что находится на юге Идлиба.

Патрулирование российская сторона ведет вместе с представителями турецких вооруженных сил. Повреждения прежде всего получил российский бронетранспортер, однако бронемашина армии Турции также пострадала среди экипажа есть раненые.

"Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района", — цитируют СМИ заявление центра примирения сторон.

Российских раненых отправили до военной базы Хмеймим.

Эта атака на патруль уже стала второй за последний месяц, что произошли в упомянутом районе. Другой опасный инцидент зафиксировали 16 июня.

Подразделения российской армии присутствуют в зоне сирийского конфликта с 2015 года. Переброска военнослужащих вместе с разнообразной техникой произошло по личному приказу президента Владимира Путина.

Как сообщал ONLINE.UA конфликт в Сирии продолжается, несмотря на некоторое затухание. Одной из главных проблем сейчас стал терроризм, под удар попали присутствуют в стране российские военнослужащие.

По официальным данным, под автомобилем сирийского корпуса РФ произошел взрыв. Машина входила в состав специального патруля военной полиции.