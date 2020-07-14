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Украину ждет катастрофа - власть бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы

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Украину ждет катастрофа - власть бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы Фото з відкритих джерел

Команда главы государства Владимира Зеленского запаниковала из-за новой масштабной проблемы, которая надвигается на украинских граждан. Так, в политической силе "Слуга народа" выразили надежду, что Кабмин имеет детальный и конкретный план для создания полумиллиона новых рабочих мест. Если же нет — то Украину ждет катастрофа. Своим мнением по этому поводу поделился народный избранник от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает ONLINE.UA.

По его убеждению, сама инициатива создания рабочих мест во время кризиса является правильной. Однако очень важно понимать: есть ли для ее выполнения четкий план и реальная возможность его реализовать.

"Мне хочется верить, что у команды правительства этот план есть. Из того, что я видел — у меня он вызывает определенный скепсис. Но искренне надеюсь, это я что-то не увидел или дочитал, и правительство право, иначе — нас просто ждет катастрофа", — прогнозирует Наталуха.

По словам народного избранника, в случае, если рабочие места не будут созданы, — граждане просто уедут из Украины "только откроются границы".

"И не важно, на какую работу, если она хотя бы обеспечит 500 -1000 долларов или евро", — заявил представитель команды Зеленского.

Стоит также напомнить о том, что НБУ недавно опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Нацбанк отметил, что нужно готовиться к стремительному сокращению ВВП на 11% во втором квартале. Как известно, в I квартале текущего года падение реального ВВП составил 0.5%. Сейчас аналитики прогнозируют, что реальный ВВП в этом году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала. 

Как сообщал ранее ONLINE.UA, и.о. руководительницы НБУ Екатерина Рожкова сообщила украинским гражданам долгожданную новость о запуске ипотеки.

Источник: РБК-Україна Теги: Украина, безработица, Слуга Народу, Владимир Зеленский, рабочие места, кризис, коронавірус
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Обновлено:13:11, 14.07.2020

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