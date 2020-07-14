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Украинцам объяснили правила для заграничного туризма на фоне пандемии COVID-19

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Украинцам объяснили правила для заграничного туризма на фоне пандемии COVID-19 Вимірювання температури (фото — dpsu.gov.ua)

Недавно шесть туристических государств открыли свои границы для украинцев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с объяснением правил для их посещения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата.

По его словам, речь идет о Турцию, Сербию, Хорватию, Черногорию, Багамы, Тунис.

"Турция. На границе нужно пройти медосмотр. В случае симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID-19. Его можно купить онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту", — пояснил Кулеба.

Сербские границы сейчас открыты для украинцев без каких-либо ограничений. В Хорватию пускают при наличии отрицательного ПЦР-теста или по согласованию на 14-дневный карантин. Другим требованием от хорватской власти стало подтверждение резервации в отеле или апартаментах.

"Въезд в Черногорию, тоже популярное направление для отдыха, разрешен. Но для тех, кто въезжает с территории Сербии, нужна обязательная 14-дневная обсервация в карантинном учреждении", — добавил министр.

Накануне вылета на Багамы необходимо получить разрешение на въезд от багамского агентства путешествий — это возможно через сайт учреждения. Также во время пересечения границы необходимо продемонстрировать документ о отрицательный тест на COVID-19, который проводили не ранее 10 дней до того.

"Тунис. Нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", — резюмировал Кулеба.

По состоянию на утро 14 июля в Украине обнаружили 54 771 случай коронавируса. Эпидемические показатели держат страну в "красном" списке Евросоюза.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина недавно не попала в "зеленый список" Евросоюза, что оставило закрытыми границы содружества. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, нет причин для его пересмотра в пользу украинцев в ближайшее время.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, эпидемия, Дмитро Кулеба, туризм, границы, карантин, Украина, правила, МИД
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