Это уже слишком - Лукашенко шокировал мир новым циничным решением

Белорусский лидер Александр Лукашенко не устает удивлять граждан своей страны и всю международную общественность скандальными и неоднозначными решения. Так, 14 июля официально стало известно, что Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Согласно последним данным, глава ЦИК республики Лидия Ермошина озвучила предложение отказать Бабарико в регистрации из-за несоответствия декларации фактических доходов и участия иностранной организации в его кампании. Что важно понимать, за это решение проголосовали единогласно, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

"Комитет государственного контроля Беларуси утверждает, что "преступная группа" получала преступные доходы, а незаконная деятельность Бабарико как "лидера преступной группы" подтверждается конфискованными материалами и допросами подозреваемых. Бабарыко якобы получил незадекларированные 350 тыс долларов США. В то же время в деле Бабарико еще не было судебного рассмотрения — соответственно, он не был признан виновным. Ермошина пошутила, что "взятки не указанные в налоговой декларации". По ее словам, других несоответствий в декларации обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Кроме того, Госконтроль начал утверждать, что Бабарико незаконно использовал во время кампании иностранную финансовую помощь — ресурсы "Белгазпромбанка", который на 99% принадлежит российским компаниям. Представитель инициативной группы, адвокат Максим Знак выступил с громким заявлением — он отметил, что накануне вся информация по декларации была признана актуальной. По его словам, информация из письма Госконтроля была предметом обвинения, которые не только не были рассмотрены в суде, но даже не были предоставлены защите на рассмотрение.

Пользователи сети уже активно комментируют новое решение Александра Лукашенко, ведь все хорошо понимают, что именно он непосредственно повлиял на ЦИК Беларуси.

"Мы много терпели, но это уже слишком; это не Беларусь, а просто жалкая копия России; Лукашенко превзошел сам себя; и это они называют демократией? Позор! Просто позор; я был уверен, что до такого не дойдет — ошибался... ", — жалуются люди в сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко отличился новым скандальным выпадом против Украины.