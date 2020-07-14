Рада отказалась поддерживать законопроект Зеленского - в чем причина

Законопроект президента Владимира Зеленского о так называемых инвестиционных нянь должен был рассмотрен в парламенте 14 июля. Нардепы, впрочем, решили не включать его в повестку заседания. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на внеочередное заседание Верховной Рады.

По официальным данным, законопроект №3760 поддержали лишь 209 нардепов, поэтому его не внесли на рассмотрение.

Напомним, этот документ утверждает создание института государственных менеджеров, которые будут работать с особо крупными инвесторами, помогая тем ориентироваться в украинском бизнесе. Именно поэтому их назвали "инвест-нянями".

В то же время в законопроєкті говорится о государственной поддержке инвесторам — налоговые льготы благодаря строительству или реконструкции инфраструктуры за государственный счет. Объем поддержки не должен превышать 30% от объема инвестиций в соответствующий проект.

Также известно, что менеджеров получат инвесторы, которые будут вкладывать эквивалентно 30 миллионов евро. Другими требованиями станут — создание не менее 150 рабочих мест при средней зарплате не менее чем на 15% выше за среднюю зарплату в отрасли в регионе за предыдущий год. Проект должен быть завершенным на протяжении 5 лет.

Инвестиции и особый подход к ним за помощью инвестиционных менеджеров — анонс, который сделала команда президента Владимира Зеленского еще 2019 года.

В понедельник и вторник, 13 и 14 июля, нардепы собрались на внеочередное заседание.

Как сообщал ONLINE.UA, Верховная Рада зарегистрировала законопроект о так называемых инвестиционных нянь. По официальным данным, документ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" под номером 3760 зарегистрировали в среду, 1 июля. Его передали на рассмотрение президиума.