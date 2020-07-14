Ближайшие полтора года - в Киеве ошеломили прогнозом об эпидемии

В киевской власти прогнозируют, что адаптивный карантин в столице продлят на неопределенный срок. Глава Госпродпотребслужбы города Олег Рубан считает, с сегодняшними показателями режим ограничений может длиться полтора года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, все зависит от эпидемической ситуации, как меняется время от времени. Сегодняшние показатели демонстрируют плохую тенденцию.

"Сейчас в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И никакие послабления карантина пока нечего и говорить. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", — пояснил Рубан.

Впрочем, представители бизнеса будут работать, как и раньше. Адаптивный карантин тем временем внедряют по всему миру.

"Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", — резюмировал чиновник.

Напомним, в Киеве подтвердили 6 350 случаев COVID-19 по состоянию на утро 14 июля. В целом в Украине обнаружили 54 771 инфицирован.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно шесть туристических государств открыли свои границы для украинцев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с объяснением правил для их посещения. По его словам, речь идет о Турцию, Сербию, Хорватию, Черногорию, Багамы, Тунис.