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Джонни Депп просил свою жену ранить его ножом - детали конфликта

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Джонни Депп просил свою жену ранить его ножом - детали конфликта Джонні Депп (фото — flickr.com)

Легендарный голливудский актер Джонни Депп во время ссоры просил свою бывшую жену Эмбер Херд порезать его ножом. Эти шокирующие детали стали известны на заседании в королевском суде Лондона, где продолжается процесс по иску Деппа к The Sun. Как известно, СМИ обвинило его в насилии над Херд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

Во время заседания представили аудиозапись, которую сделала бывшая Деппа во время одной из ссор с мужем. Слышно, что 57-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" просит Эмбер Херд порезать его ножом.

"Мой чертов нож! Порежь меня, ты хочешь порезать меня? Порежь меня. Если нет, я сам это сделаю!", — именно эти слова известного аткора можно услышать на пленке.

Что важно понимать, сам Джонни Депп подтвердил, что это его голос и он действительно это говорил. Согласно последним данным, инцидент произошел в 2016 году в отеле за месяц до развода звездной пары. Кроме того, отмечается, что голливудский актер обвинил в суде Эмбер Херд в том, что она выпивает две бутылки вина за ночь, употребляет кокаин и тайно снимает его. 34-летняя Эмбер настаивает, что Депп оскорблял ее 14 раз.

Недавно также юристы The Sun в суде зачитали якобы письмо от Херд, в котором описывается систематическое насилие, которое совершал Депп над бывшей женой. Она описала актера и сравнила его с историей о доктора Джекилле и мистере Хайде — на последнего тот превращался под влиянием своей злости, алкоголя, наркотиков.

"Друзья продолжали улыбаться в лицо и закатывать глаза", — говорится в письме Херд о реакции окружающих на ее рассказы.

Голливудский актер сразу же ответил на эти аргументы. Он отверг их как сознательный обман, который используется в корыстных целях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что адвокаты легендарного актера Джонни Деппа опубликовали пикантную информацию, которая шокировала миллионную армию фанатов звезды.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Джонни Депп, Ембер Герд, ссора, развод, угрозы, актеры, Голливуд, отношения, новости шоубизнеса
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