Пытаются скрыть - у боевиков на Донбассе появилась новая серьезная проблема

Оккупационная администрация — так называемые "ДНР" и "ЛНВ" — получили серьезную проблему. Согласно выводам украинской разведки, в ОРДЛО прибыла специальная российская комиссия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сведения Министерства обороны.

Согласно обнародованным данным, комиссия в составе представителей генштаба и Южного военного округа ВС РФ работает в ОРДЛО с 6 июля.

"Проверяются вопрос укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения. Особое внимание уделяется целевому использованию материальных средств и финансирования", — добавили в ведомстве.

Такое событие стало настоящей проблемой для оккупационной администрации, поскольку состояние в ОРДЛО все ухудшается.

"Одновременно командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное состояние дел. Вместе с тем, комиссией уже выявлено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений", — отметили в Минобороны.

Тем временем на линии соприкосновения наблюдается катастрофическое обострение. Под обстрелами боевиков погиб военный медик ВСУ, который в составе подразделения эвакуировал тело второго пропавшего. До начала миссии украинская сторона получила подтверждения соблюдения режима прекращения огня со стороны врага.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве иностранных дел трагедию назвали военным преступлением оккупационных войск. По его словам, украинская сторона поднимет огласка этого инцидента и проинформирует иностранных партнеров.