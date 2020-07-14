Это неприемлемо - Украина сделала последнее предупреждение Сербии

В течение последних месяцев Украина довольно часто оказывается в эпицентре громких международных скандалов — на одни из них недавно отреагировало украинское посольство в Сербии — оно напомнило о том, что Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии и назвало неприемлемыми попытки отдельных сербских политиков вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Стоит отметить, что это заявление дипломатическое представительство обнародовало 13 июля. Как уже сообщалось, поводом стали слова мэра муниципалитета Вождовац Александара Савича, который в негативном свете вспомнил "украинский сценарий", говоря о нынешних протестах в Сербии, передает ONLINE.UA.

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время, посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц — включая мэра Вождовац", — отметили украинские дипломаты.

Кроме того, посольство напомнило Александар Ставичу о том, украинцы отважно боролись за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. "Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки этого выбора, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики", — отмечается в заявлении.

Также украинские дипломаты признались, что удивлены слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

Стоит также напомнить о том, что на прошлой неделе украинское посольство в Сербии отрицало слухи о причастности Украины и украинцев к протестам в Белграде, после того, как некоторые сербские СМИ начали сообщать об участии в протестах "наемников с Украины".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в МИД Грузии в связи со скандальными заявлениями Михаила Саакашвили публично пожаловался на то, что Украине приходится "отгребать".