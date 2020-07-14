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Это очень важно: Зеленский провел срочные переговоры с иностранным лидером

Политика | Читати новину українською
Это очень важно: Зеленский провел срочные переговоры с иностранным лидером Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

14 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Известно, что политики уже подробно обсудили меры, принимаемые в Украине и Хорватии для минимизации влияния пандемии коронавируса на граждан, прежде всего учитывая пик туристического сезона. Отмечается, что Владимир Зеленский выразил поддержку гражданам Хорватии, которые пострадали в результате распространения пандемии коронавируса, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто болеет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

«Хочу поздравить вас с убедительной победой на парламентских выборах в Хорватский сабор», — заявил украинский лидер и пожелал собеседнику быстрого завершения коалиционных переговоров и формирования нового правительства.

Кроме того, президент Украины призвал премьер-министра Хорватии объединить усилия для надлежащей координации и заблаговременного информирования о возможных изменениях в порядке пересечения границы нашими гражданами. В частности, речь шла о недавних изменениях, из-за которых украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

«Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических «магнитов» для наших граждан», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также украинский лидер поздравил Хорватию с завершением первого председательства в Совете Европейского Союза. В частности, он отметил проведение во время Хорватского председательства видеовстречи Восточного партнерства.

«Верю, что очередной саммит Украина — ЕС откроет новую страницу в нашем сотрудничестве. В частности, рассчитываем, что Хорватия будет продолжать поддержку евроинтеграционных стремлений Украины», — сказал президент.

Кроме того, политики подробно обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу и согласились с важностью сохранения положительной динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

«Очень важно обеспечить регулярную работу Совместной украинской-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества», — отметил украинский лидер.

Стороны договорились организовать ее второе заседание в Киеве.

Как сообщал ONLINE.UA, посол Франции в Украине Этьен де Понсен выдвинул бескомпромиссный ультиматум командам украинского лидера Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Хорватия, прем’єр Хорватії, Андрей Пленкович, коронавірус, туризм
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Обновлено:16:11, 14.07.2020

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