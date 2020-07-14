Украина оказалась в эпицентре громкого международного скандала - первые подробности

14 июля официально стало известно, что посол Украины Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Согласно последним данным, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на соответствующее заявление, которое опубликовали на сайте МИД Армении.

Кроме того, отмечается, что во время встречи Кочарян также проинформировал посла "о нарушении режима прекращения огня, обстрелы гражданской инфраструктуры и постоянные нападения на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, что сложилась в результате результат агрессивных действий Азербайджана".

Стоит напомнить о том, что 13 июля МИД Украины призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", — говорилось в заявлении.

Что важно понимать, уже 14 июля Азербайджан заявил о гибели во время боевых действий генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, который был начальником артиллерии армейского корпуса. На прошлой неделе Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе двух стран.

Как сообщал ONLINE.UA, в Сирии местные боевики нанесли новый мощный удар по российским военнослужащим, которые присутствуют в стране по приказу президента Владимира Путина.