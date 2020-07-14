Бывший "министр" оккупированного Крыма получил жесткий приговор - что известно

В Днепровском районном суде Киева судили Петра Міхальчевського — бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма. Ему вынесли вердикт в 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на СБУ.

По данным силовиков, операция для задержания преступника состоялась в январе 2018 года, тогда он находился в Киеве.

"Он непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли у "чиновника" паспорт гражданина РФ "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", — отметили в ведомстве.

Міхальчевського проинформировали о подозрении в преступлении против суверенитета, неприкосновенности и территориальной целостности Украины. Он стал коллаборационистом во время оккупации Крымского полу острова и помог Кремлю в соответствующем процессе.

"Суд признал "чиновника" виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБ Украины в АР Крым, процессуальное руководство – прокуратурой АР Крым", — добавили в СБУ.

Силовики резюмировали, что приговор уже набрал силу.

Напомним, российская армия начала вторжение в Украину в феврале-марте 2014 года. С того времени Крым и Севастополь остаются оккупированными. Похожая судьба постигла позже Донецк, Луганск и другие отдельные районы Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UA, Владимир Путин подчеркнул, что к отношениям России и Украины, которые крайне испортились, Крым ни к чему. По его словам, взгляды и пути Кремля с руководством Украины стали диаметрально противоположными и разошлись еще до оккупации полуострова. При этом Путин уверен, что скоро ситуация изменится и отношения между Киевом и Москвой улучшатся.