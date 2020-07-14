Будет наказание - у Путина начали угрожать украинской власти

Команда главы Кремля Владимира Путина отличилась очередным шокирующим заявлением — на этот раз официальная Москва начала угрожать Украине и даже сообщила о том, что Россия намерена привлечь к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине. Эту информацию официально подтвердил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления относительно Крыма, которые они будут делать, за собой потянут наказание по законам РФ... Мы сможем требовать их экстрадиции в нашу страну", — заявил Володин во время обсуждения законопроекта о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму.

Кроме того, представитель Путина цинично отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", — заявил спикер Госдумы РФ.

Что важно понимать, согласно законопроекту, "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждения части ее территории".

Стоит отметить, что недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти не будут вести переговоры о компенсации за полуостров, а намерены вернуть Крым. По словам украинского дипломата, требование компенсации повредит стратегии о незаконной оккупации территории.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.