Он возвращается - Макрон сделал шокирующее предупреждение об угрозе

Французская власть заметила признаки новой волны эпидемии коронавирус COVID-19 . С предостережением выступил лично президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканалы France 2 и TF.

По его словам, сейчас можно наблюдать неопределенную ситуацию.

"У нас есть признаки, того что коронавирус все же понемногу возвращается.. Столкнувшись с этим, мы должны быть готовыми", — подчеркнул Макрон.

Он анонсировал поручения правительства об утверждении правил обязательного использования масок в закрытых общественных местах. Также определенные инициативы планируются в сфере тестирования.

"Мы позволим каждому человеку без рецепта врача, даже когда у него нет симптомов, пройти тестирование. У нас много возможностей сделать это", — добавил Макрон.

В то же время он откровенно рассказал, что не готов принимать хлорохин, если получит положительный тест на COVID-19 . Он отметил, вопрос о его целесообразности остается открытым, однако он как президент не желает дискутировать и оставляет такие обсуждения научным специалистам.

Напомним, по состоянию на вторник, 14 июля, на территории Франции обнаружили почти 200 тысяч инфицированных COVID-19 человек. Из них уже умерли почти 30 тысяч. Общее количество случаев в мире составляет более 13 миллионов, а смертельных из них — 573 тысячи.

Как сообщал ONLINE.UA, в июне Макрон выступил с громким и долгожданным заявлением — он официально сообщил о первой победе в борьбе с коронавирусом во Франции. Кроме того, он анонсировал следующие смягчения карантина в стране. Согласно последним данным, уже с понедельника, 15 июня, вся территория Франции объявлена "зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической ситуации.