Он возвращается - Макрон сделал шокирующее предупреждение об угрозе

Французская власть заметила признаки новой волны эпидемии коронавирус
По его словам, сейчас можно наблюдать неопределенную ситуацию.
"У нас есть признаки, того что коронавирус все же понемногу возвращается.. Столкнувшись с этим, мы должны быть готовыми", — подчеркнул Макрон.
Он анонсировал поручения правительства об утверждении правил обязательного использования масок в закрытых общественных местах. Также определенные инициативы планируются в сфере тестирования.
"Мы позволим каждому человеку без рецепта врача, даже когда у него нет симптомов, пройти тестирование. У нас много возможностей сделать это", — добавил Макрон.
В то же время он откровенно рассказал, что не готов принимать хлорохин, если получит положительный тест на
Напомним, по состоянию на вторник, 14 июля, на территории Франции обнаружили почти 200 тысяч инфицированных
Как сообщал ONLINE.UA, в июне Макрон выступил с громким и долгожданным заявлением — он официально сообщил о первой победе в борьбе с коронавирусом во Франции. Кроме того, он анонсировал следующие смягчения карантина в стране. Согласно последним данным, уже с понедельника, 15 июня, вся территория Франции объявлена "зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической ситуации.