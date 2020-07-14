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Илона Маска зовут в Украину после его неожиданного заявления - что случилось

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Илона Маска зовут в Украину после его неожиданного заявления - что случилось Ілон Маск (фото: Wikimedia)

Недавно американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Илон Маск признался, что он думает о деятельности украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших". Сразу же после этого громкого, однако крайне приятного заявления украинское посольство в США напомнило предпринимателю, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева. Кроме того, дипломаты предложили бизнесмену посетить Житомир и воочию увидеть этот музей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение украинского посольства в социальных сетях.

"В родном городе инженера, Житомире, есть замечательный музей Королева. Добро пожаловать, приходите и посмотрите", — обратились в посольстве к Маску.

Как известно, недавно Маск рассказал, что разговаривал с семьей легендарного конструктора. Также он добавил, что считает Сергея Королева одним из лучших.  Что интересно, в своем твите Маск написал фамилию инженера на украинском и русском языках — "Корольов/Королёв".

Стоит напомнить, что Сергей Королев — это украинский и советский инженер в области ракетостроения и космонавтики. Что важно понимать, именно его считают основоположником практической космонавтики. Именно под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, а также осуществили первый полет человека в космос.

Илона Маска зовут в Украину после его неожиданного заявления - что случилось (1)

Сергей Королев

Как сообщал ONLINE.UA, американский бизнесмен Илон Маск отличился накануне новым достижением. Он обновил свою позицию в рейтинге самых богатых людей планеты. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, США, космос, Житомир, музей, ракети, Илон Маск, Сергей Королев, конструктори
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