Илона Маска зовут в Украину после его неожиданного заявления - что случилось

Недавно американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Илон Маск признался, что он думает о деятельности украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших". Сразу же после этого громкого, однако крайне приятного заявления украинское посольство в США напомнило предпринимателю, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева. Кроме того, дипломаты предложили бизнесмену посетить Житомир и воочию увидеть этот музей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение украинского посольства в социальных сетях.

Как известно, недавно Маск рассказал, что разговаривал с семьей легендарного конструктора. Также он добавил, что считает Сергея Королева одним из лучших. Что интересно, в своем твите Маск написал фамилию инженера на украинском и русском языках — "Корольов/Королёв".

Стоит напомнить, что Сергей Королев — это украинский и советский инженер в области ракетостроения и космонавтики. Что важно понимать, именно его считают основоположником практической космонавтики. Именно под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, а также осуществили первый полет человека в космос.

Сергей Королев

Sergii Korolyov (Сергей Королев) is a #Ukraine -born legend. Btw there is a wonderful Korolyov museum in his native city of Zhytomyr . You’re very welcome, @elonmusk , come and see