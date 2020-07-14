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Новый удар по НАБУ: Верховная Рада провела самое молниеносное заседание в своей истории

Политика | Читати новину українською
Новый удар по НАБУ: Верховная Рада провела самое молниеносное заседание в своей истории Фото з відкритих джерел

14 июля украинский парламент должен был рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ. Однако сделать это не удалось, поскольку законопроект отправили на повторное рассмотрение в комитет. Часть народных избранников утверждают, что законопроект в первоначальной редакции одобряют, чтобы немедленно отправить в отставку Артема Сытника. Стоит обратить внимание на то, что за отправку законопроекта на доработку в профильный комитет проголосовали 248 депутатов. Сам законопроект под №3133 доступен на сайте ВРУ, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, первым призвал направить документ на повторное рассмотрение в профильный комитет один из его инициаторов Дмитрий Лубинец. Кроме того, в президиум парламента к спикеру Верховной Рады подошел председатель фракции Давид Арахамия и Гео Лерос. Арахамия сообщил всем, что законопроект пока будут снимать с рассмотрения.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание Рады — оно продолжалось около 3 минут.

"Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткие заседание в нашей истории", — заявил глава ВРУ.

Как известно, данный законопроект вводит дополнительное основание для отставки председателя Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким основанием является правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме председателя НАБУ, он касается еще целого ряда должностей:

  • работники НАБУ,
  • генпрокурор и прокуроры,
  • начальник и военные Управления государственной охраны.
Как уже сообщалось ранее, этот законопроект зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Депутат сделал это после того, как голову НАБУ Артема Сытника официально внесли в реестр коррупционеров. Стоит также отметить, что против этого законопроекта выступила фракция "Голоса", которая зарегистрировала 13 альтернативных законопроектов. Там уверяют, что инициатива исключительно политическая и направлена конкретно на увольнение Сытника.
 
Стоит также напомнить, что 14 июля Центр противодействия коррупции обратился ко всем украинцам и предупредил, что президент страны Владимир Зеленский уже поддержал голосования народных избранников за законопроект, который подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро. В ЦПК отмечают, что он также может подорвать доверие МВФ к Украине.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный избранник от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, что уже передал в НАБУ сведениясвидетельствующие о коррупционной деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, депутаты, парламент, Владимир Зеленский, голосование, НАБУ, Артем Сытник, заокнопроект №3133
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