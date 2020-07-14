Новый удар по НАБУ: Верховная Рада провела самое молниеносное заседание в своей истории

14 июля украинский парламент должен был рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ. Однако сделать это не удалось, поскольку законопроект отправили на повторное рассмотрение в комитет. Часть народных избранников утверждают, что законопроект в первоначальной редакции одобряют, чтобы немедленно отправить в отставку Артема Сытника. Стоит обратить внимание на то, что за отправку законопроекта на доработку в профильный комитет проголосовали 248 депутатов. Сам законопроект под №3133 доступен на сайте ВРУ, передает ONLINE.UA.

Что важно понимать, первым призвал направить документ на повторное рассмотрение в профильный комитет один из его инициаторов Дмитрий Лубинец. Кроме того, в президиум парламента к спикеру Верховной Рады подошел председатель фракции Давид Арахамия и Гео Лерос. Арахамия сообщил всем, что законопроект пока будут снимать с рассмотрения.

После голосования спикер Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание Рады — оно продолжалось около 3 минут.

"Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Самое короткие заседание в нашей истории", — заявил глава ВРУ.

Как известно, данный законопроект вводит дополнительное основание для отставки председателя Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким основанием является правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме председателя НАБУ, он касается еще целого ряда должностей:

работники НАБУ,

генпрокурор и прокуроры,

начальник и военные Управления государственной охраны.