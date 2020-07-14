Крайне трудно - НБУ выступил со срочным призывом о проблеме

Представители Нацбанка Украины выступили со срочным призывом к вторым представителям власти. Они подчеркнули, что ограничения на зарплату чиновников, которые ввели на время карантина, необходимо отменить. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам в.в голови НБУ Екатерины Рожковой, отрасли могут потерять высокоспециализированных чиновников.

"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлеклы умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учету введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанка, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", — пояснила она.

Рожкова добавила, проведена реформа корпоративного управления и привлечения независимых директоров в наблюдательный совет спровоцировало рост доходности государственных компаний.

"Госпредприятия годами приносили убытки бюджета, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", — резюмировала в.а. председателя НБУ.

Напомним, в настоящее время зарплаты чиновников и представителей государственных компаний ограничены 47 тысячами гривен. такие ограничения ввели в середине марта, вместе с введением жесткого карантина.

Как информировал ONLINE.UA, Рожкова сообщила украинским гражданам долгожданную новость — она заявила, что Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 года при условии сохранения макростабильности в стране. По ее словам, для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным.