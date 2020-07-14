Они готовятся к реваншу - команду Зеленского предупредили о смертельной опасности

Правозащитник и глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс озвучил важное предупреждение команде украинского лидера Владимира Зеленского и всем украинцам — по его словам, сейчас активисты активно обсуждают данные о том, что Россия готова к решающему наступлению на Украину, а вражеская агентура беспрепятственно действует в всех сферах жизни страны. Правозащитник пожаловался, что действия власти за год привели к политическому и экономическому кризису, деградации системы государственного управления, усилению влияния олигархов и "регионалов". Зисельс в открытом письме, которое подписали много политиков, активистов, журналистов и деятелей культуры, призывает команду Зеленского опомниться и сделать все возможное вместе, чтобы остановить наступление РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам активистов, выросли угрозы для национальной безопасности и макроэкономической стабильности, наблюдаются тревожные тенденции в гуманитарной сфере. "Это создает смертельную опасность для самого существования Украины как независимого государства. Прокремлёвские политические силы и агенты, при полном попустительстве украинских властей, готовятся к реваншу и толкают страну к капитуляции. Они хотят искусственно спровоцировать гражданский конфликт, чтобы вернуть страну в сферу российского влияния. Мы призываем! Наша задача как граждан — объединиться и остановить эти угрожающие процессы, защитить суверенитет и соборность Украины, демократические институты, конституционные права и свободы. Защитить национальную государственность, ценности Революции Достоинства, европейский и евроатлантический выбор", — отмечается в письме. По словам активистов, патриотические силы пока действуют порознь, часто сконцентрированы на взаимных спорах и политической борьбе друг против друга или спорят относительно второстепенных проблем — именно это усиливает угрозы для украинской государственности. "Мы, представители гражданского общества, призываем все государственные силы начать действовать вместе и сформировать единый украинский общественно-политический фронт, чтобы дать отпор Кремлю и его агентуре, защитить украинское гуманитарное пространство, восстановить обороноспособность страны, прекратить политические репрессии. Мы призываем всех, кто считает себя патриотом Украины, отложить разногласия и объединить усилия в парламенте и местных советах и везде, где этого требуют интересы Украины", — подчеркнули активисты. Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина начала угрожать официальному Киеву.