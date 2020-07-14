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Пора готовиться - в Европе бьют тревогу из-за глобальной угрозы

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Пора готовиться - в Европе бьют тревогу из-за глобальной угрозы Карантин (фото — media.defense.gov)

Британские эксперты выступили с важным предупреждением о распространении коронавирусf COVID-19 в будущем. Они считают, вторая волна начнется зимой и станет нищівнішою за первую. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на отчет главного научного советника правительства сэра Патрика Валленса, который цитирует BBC.

Согласно обнародованному прогнозу, лишь в Великобритании вторая волна может спровоцировать 120 тысяч смертей. По состоянию на середину июля количество смертельных случаев в стране достигло 45 тысяч.

По мнению экспертов, пиком заболеваемости может стать период с января до февраля. За это время в больницах могут умереть от 24 до 251 тысячи людей. В то же время добавляется, прогноз разработали без учета карантина, лекарств или вакцины.

Сейчас эксперты констатировали сложность в создании четких прогнозов. Они указали на непредсказуемый характер пандемии. Хорошим признаком является фактическая готовность человечества к второй волне, ведь первую пришлось встречать в хаотичном порядке и без всякого опыта ситуаций такого масштаба.

Система здравоохранения может получить чрезвычайно тяжелая нагрузка зимой, поскольку параллельно с COVID-19 странами будут распространяться другие вирусы, например, грипп. Другой опасностью станет склонность людей проводить зимой больше времени в помещениях, где инфекция будет распространяться активнее.

По состоянию на 14 июля в Великобритании обнаружили свыше 291 тысячи случаев COVID-19. В целом в мире установили свыше 13 миллионов диагнозов коронавирус.

Как сообщал ONLINE.UA, французская власть заметила признаки новой волны эпидемии коронавирус COVID-19. С предостережением выступил лично президент Эммануэль Макрон. По его словам, сейчас можно наблюдать неопределенную ситуацию.

Источник: ONLINE.UA
Теги: карантин, Великобритания, коронавірус, підготовка, угроза, пандемия, жертвы, прогноз
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