Пора готовиться - в Европе бьют тревогу из-за глобальной угрозы

Британские эксперты выступили с важным предупреждением о распространении коронавирусf
Согласно обнародованному прогнозу, лишь в Великобритании вторая волна может спровоцировать 120 тысяч смертей. По состоянию на середину июля количество смертельных случаев в стране достигло 45 тысяч.
По мнению экспертов, пиком заболеваемости может стать период с января до февраля. За это время в больницах могут умереть от 24 до 251 тысячи людей. В то же время добавляется, прогноз разработали без учета карантина, лекарств или вакцины.
Сейчас эксперты констатировали сложность в создании четких прогнозов. Они указали на непредсказуемый характер пандемии. Хорошим признаком является фактическая готовность человечества к второй волне, ведь первую пришлось встречать в хаотичном порядке и без всякого опыта ситуаций такого масштаба.
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