Уже этой осенью - Саакашвили заявил о масштабных планах относительно Украины и Грузии

14 июля глава Исполнительного комитета реформ при президенте Владимире Зеленскому Михаил Саакашвили неожиданно для всех заявил о "больших планах относительно Украины и Грузии". Политик подчеркнул, что выступает за большую трансформацию и не верит в полу шаги и процессы, а верит только в результаты процесса. Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

По словам политика, везде где бы он ни работал, "работал на результат, на то, чтобы менять жизнь людей, менять жизнь вокруг себя и менять жизнь страны или стран". Кроме того, он напомнил, что Исполнительный комитет реформ не является исполнительным органом, но они "является генератором идей". Он заверил, что на этой неделе завершает концепцию относительно судебной реформы. Также комитет подготовил Кодекс недропользования, чтобы покончить с коррупцией в этой области.

"Мы постоянно работаем с бизнесом, будем продолжать проталкивать налог на выведенный капитал, несмотря на яростное сопротивление. Мы работаем над конкретными случаями притеснений бизнеса, чтобы препятствовать лоббированию коррупционных интересов. Мы предлагаем исчерпывающую реформу ГАБИ, которая вообще исключит коррупцию в строительной отрасли и создаст систему еще лучше, чем я в свое время создал в Грузии. По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. ... я уверен, что не только я рожден для побед, но и Украина и Грузия рождены для побед! Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы! Это и есть мой путь. My way is Misha’s way and we gonna win!", — добавил политик.